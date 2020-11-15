Тысячи сторонников Трампа вышли на митинг в Вашингтоне
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сторонники Дональда Трампа в столице США заявили о фальсификациях на выборах президента. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры не нашло доказательств манипуляций.

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В столице США в субботу, 14 ноября, прошел масштабный митинг сторонников действующего президента Дональда Трампа. Участники акции в Вашингтоне скандировали "Еще четыре года!" и утверждали, что прошедшие выборы главы государства сопровождались фальсификациями. По сведениям корреспондента DW, среди участников были представители ультраправых группировок.

Очевидцы и СМИ оценили численность собравшихся в несколько тысяч человек. Сам глава государства написал в Twitter о "сотнях тысяч" сторонников, а пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила о "более чем миллионе марширующих". Трамп приветствовал протестующих, помахав им из окна автомобиля по пути в гольф-клуб.

Трамп не признает победу Байдена

Дональд Трамп не раз заявлял о "краже голосов" в пользу своего соперника, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Однако глава Белого дома ничем не подтверждал свои высказывания.

Демократ Байден, по данным ведущих американских СМИ, на президентских выборах в США 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над республиканцем Трампом. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов, не нашли доказательств манипуляций, назвав голосование самым защищенным в истории. Нынешний глава государства не признает поражение и пытается оспорить итоги голосования в судах.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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