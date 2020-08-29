Тысячи женщин вышли на акцию солидарности в Минске

На площади Победы в Минске женщины около 16:00 по местному времени начали выстраиваться в цепь солидарности с участниками протестов, пострадавшими от действий силовиков, передает Telegram-канал "Выборы видишь?", принадлежащий изданию Tut.by.

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Девушки с цветами и плакатами стояли по обе стороны от площади, передает РБК. К месту проведения акции подъехали несколько автозаков, сотрудники ОМОНа просили участниц разойтись. Tut.by опубликовал видео, на котором милиционер переписывает личные данные собравшихся.

Примерно в 16:20 женская колонна двинулась вдоль проспекта Независимости. Как пишет Onliner, девушки, скандируя "Я гуляю!", направилась в сторону Октябрьской площади, но дорогу им преградили силовики. После этого протестующие развернулись в сторону площади Якуба Коласа.

По данным "Нашей Нивы", в акции участвует около 5 тыс. женщин. Среди участниц — член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Протестующие несут плакаты с надписями "Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом" и "Место женщины у плиты, могильной плиты диктатуры".



Тем временем в центре города задержали как минимум двух мужчин, передает "Радио свобода". Одного из них отвели в микроавтобус без номеров. Позже в числе задержанных оказались два журналиста издания Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик, которые освещали акцию.

По данным Onliner, площадь Независимости перекрыта, в ее окрестностях много спецтехники. Проспект Независимости перекрыт в районе Октябрьской площади в сторону микрорайона Уручье на северо-востоке Минска.