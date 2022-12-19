Вернувшийся в Россию из США в начале декабря в рамках обмена заключенными Виктор Бут сразу же вступил в ЛДПР. Он может стать кандидатом от партии на довыборах в Госдуму, пишут российские СМИ. Как складывалась жизнь других бывших заключенных, которые вернулись из США в Россию?

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Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году. В США он был приговорен к 25-летнему сроку за заговор с целью убийства американцев и официальных лиц США, торговлю оружием и пособничество террористической организации. В начале декабря 2022 года его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России по делу о контрабанде наркотиков.

Вскоре после возвращения в Россию он вступил в ЛДПР. После этого российские СМИ писали, что ЛДПР ведет с администрацией президента переговоры об участии Бута в довыборах в Госдуму в 2023 году. В ответ на это в партии заявляли, что "время все покажет", и призывали "ничего не додумывать".

После открытия отделения ЛДПР в оккупированном Луганске Бут говорил, что о его будущем "пока рано говорить": "Надо познакомиться, надо понять, что произошло за 14 лет моего отсутствия в стране".

Летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в конце мая 2010 года и спустя два дня экстрадирован в США. По данным следствия, он планировал контрабандой доставить несколько тонн кокаина из Латинской Америки в Либерию и затем в Гану, откуда часть наркотика предполагалось отправить диппочтой в США.

В 2011 году федеральный суд Нью-Йорка признал его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды наркотиков и отправил в тюрьму на 20 лет.

В апреле 2022 года Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида, который получил в России девять лет колонии за драку с полицейскими. В октябре 2022 года Владимир Путин своим указом включил Ярошенко в состав Общественной палаты России.

На сайте Общественной палаты говорится, что, например, в ноябре 2022 года на форуме "Синий платочек" Константин Ярошенко получил награду "за мужество и верность Родине" и призвал всех граждан сплотиться, "когда весь западный мир оказался против нашей страны и нас пытаются загнать в угол".

В 2010 году в США арестовали десять российских шпионов — наиболее известной среди них стала Анна Чапман. Американские власти обвинили их в сборе разведданных в пользу России и затем обменяли на четырех осужденных в разное время за шпионаж в пользу США и Великобритании и отбывавших наказание в России. Среди них был бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

После возвращения на родину, карьера Анны Чапман развивалась бурно. Она входила в общественный совет Молодой гвардии "Единой России". На съезде организации она предлагала всем стать позитивными и учиться радоваться новому дню.

После этого Чапман несколько лет вела различные программы на канале РЕН-ТВ. В 2019 году она снялась в фильме "Балканский рубеж".

В 2018 году в Вашингтоне была арестована россиянка Мария Бутина, обвиняемая в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте.

Она признала вину и пошла на сделку со следствием. После отбытия части срока, Бутина была экстрадирована и вернулась в Россию в 2019 году.

После этого в 2020 году она стала членом Общественной палаты, а в 2021-м — депутатом Госдумы от "Единой России". В этой роли поддерживает наиболее резонансные законопроекты, а также выдвигает не менее смелые идеи. Например, летом в программе у пропагандиста Владимира Соловьева она предложила сажать родителей, чьи дети будут использовать VPN и выступать против буквы Z.