У берегов Эстонии образовался затор из идущих в Россию судов

В акватории моря между полуостровом Кясму и финским Порвоо, примерно в 20 километрах от побережья Эстонии в Финском заливе образовался затор из судов, ожидающих входа в Россию. Когда в воскресенье после полудня корреспондент Postimees с помощью пилота легкого самолета добрался до места событий, на неофициальной морской "парковке" стояло 21 судно.

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По сравнению с субботой, затор даже немного уменьшился, ведь тогда, по данным отслеживающего движения судов сайта Marinetraffic, в море возможности войти в Россию ожидали 24 судна.

Затор из танкеров и армады торговых судов, стоящих в экономических водах Эстонии в паре десятков километров от полуострова Кясму, выглядит масштабно. Издалека казалось, что суда плотно прижаты друг к другу, но с более близкого расстояния стало понятно, что между ними дистанция в сотни метров. Одна половина оказавшихся в пробке судов — это танкеры, а вторая — сухогрузы.

Танкеры находились высоко над водой, носовые бульбы были видны, это указывало на то, что их грузовые трюмы пусты и они направляются в Россию за грузом. И хотя суда идут на восток, большая часть из них по какой-то причине стояла носом к западу, видимо, из-за направления ветра. Палубы этих судов были практически пусты.

Судна начали вставать на якорь между Кясму и Порвоо в 2019 году, когда Россия установила порядок, согласно которому, как только судно войдет в российские воды, оно должно идти прямо в порт и нигде не останавливаться. В то же время в порту Усть-Луга часто длинные очереди, поэтому судам приходится где-то выжидать, чтобы добраться до причала.

Количество ожидающих в Финском заливе судов увеличилось с начала российской агрессии в Украине, когда усилилось давление на экспорт нефтепродуктов. Стоя на якоре в Финском заливе, суда выполняют в том числе различные работы по уборке и очистке. Могут ли эти работы сопровождаться загрязнением окружающей среды, до сих пор не выяснено.

Эстонские чиновники в ходе рейдов что-либо предпринять в отношении стоящих на якоре судов не могут, так как пока конкретных нарушений не обнаружено, им не запрещено стоять в этой зоне. В то же время в случае возможных происшествий контроль за загрязнением остается за Эстонией.