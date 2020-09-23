У берегов Тасмании погибли 380 дельфинов, выбросившихся на берег. 50 удалось спасти

У берегов Тасмании погибли около 380 черных дельфинов-гринд, выбросившихся на берег; это самый масштабный подобный инцидент в истории Австралии. В течение нескольких дней на берег выбросились 470 особей.

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К среде удалось вывести в глубокие воды 50 дельфинов, сейчас спасатели пытаются помочь еще около 30 гриндам, оставшимся в живых. "Они все еще живы и находятся в воде, мы надеемся их спасти. Но время идет — и они устают все больше, — говорит представитель тасманских властей Ник Дека. — Нас очень огорчает, что число животных, оказавшихся в опасности, а тем более погибших, растет".

Он добавил, что сейчас спасатели попытаются как можно быстрее очистить берег от останков дельфинов, которые находятся на берегу.

Дельфинов-гринд обнаружили у восточного побережья австралийского острова Тасмания в понедельник, когда на мелководье в районе залива Маккуори-Хедс на западе острова были замечены около 270 особей. Однако во вторник сотрудники спасательных служб увидели с вертолета еще около 200 погибших дельфинов.

Это отдаленный район, куда достаточно сложно добраться — как по суше, так и по морю.

Около 200 гринд оказались на песчаном участке около спуска к морю, которым пользуются владельцы лодок. 30 животных находились в нескольких сотнях метров от них, а еще 30 были на берегу.

Подобные случаи в этом регионе не редкость, однако настолько большое число китообразных последний раз выбрасывалось на берег в 2009 году, когда на мелководье оказалось около 200 животных. Наиболее масштабный подобный инцидент в истории Австралии произошел в 1996 году — тогда на берег выбросились 320 особей.

Как спасают дельфинов

Во вторник утром группа из около 60 специально обученных спасателей начала выводить дельфинов на глубину. Они использовали специальные носилки, при помощи которых животных снимали с песчаной отмели.

"Обычно нам приходится иметь дело с животными, которые находятся на берегу. На этот раз все иначе. Здесь дельфины наполовину погружены в воду, поэтому чтобы их спасти, нужно просто немного приналечь", — говорит один из участников операции, биолог Крис Карлион. Как только гринды оказывались на более глубокой воде, спасатели отгоняли их от берега. По словам Карлиона, делать было не так просто из-за сильной прибойной волны, которая влекла дельфинов назад к берегу.

Таким образом было спасено около 50 дельфинов — участники операции считают такой результат вполне успешным.

Ранее Карлион говорил, что некоторых животных, возможно, спасти не удастся, поскольку они слишком большие, или находятся в неудобном положении. Длина дельфинов-гринд может достигать семи метров, вес составляет до трех тонн. "Сначала мы займемся теми животными, у которых лучшие шансы на спасение", — объяснял биолог.

Он добавлял, что по опыту предыдущих спасательных операций китообразные могут выживать на берегу три-четыре дня. Кроме того, в данном случае многие дельфины частично погружены в воду, поэтому шансов на их выживание еще больше.

По словам ученых, дельфины вне воды могут быть медленно раздавлены весом собственного тела.

Почему киты выбрасываются на берег?

Точный ответ на этот вопрос науке не известен.

Каждый год у побережья Австралии и Новой Зеландии мигрируют стаи китообразных численностью до тысячи особей. Ученые говорят, что животные следуют за лидером, и в каждой группе существуют тесные социальные связи, поэтому на берег могут выбрасываться сразу много китов.

"Возможно, одна или две особи ошиблись с направлением, но из-за того, что гринды настолько социальные животные, за ними могли последовать остальные", — говорит Карлион.

В 2018 году около 200 дельфинов-гринд погибли в Новой Зеландии, когда сразу несколько групп животных выбросились на восточном побережье страны.