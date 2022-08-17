У Черноморского флота сменился командующий, пишут российские СМИ

Черноморский флот России, базирующийся в аннексированном Крыму, получил нового командующего — вице-адмирала Виктора Соколова, утверждает государственное РИА Новости со ссылкой на источники. О судьбе его предшественника Игоря Осипова нет достоверной информации с весны, когда Россия потеряла флагманский крейсер флота "Москва".

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Если отставка Осипова подтвердится, то она станет самой заметной за почти шесть месяцев вторжения в Украину, в ходе которого Россия понесла большие потери в живой силе и технике, отмечает Рейтер. Агентство обращает внимание, что о назначении стало известно после того, как российские военные базы на полуострове за последние девять дней дважды сотрясали взрывы.

"Никто не обязан публично сообщать о таких назначениях"

Как рассказали РИА Новости источники во флоте, Соколова в качестве нового командующего представили членам военного совета Черноморского флота в Севастополе, сейчас он принимает дела.

"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", — сказал один из собеседников агентства.

Желтый уровень террористической угрозы был объявлен в Севастополе 31 июля, когда местные власти сообщили об ударе беспилотника по штабу Черноморского флота. В августе в аннексированном Крыму произошло еще два более значительных происшествия, связанных с российским вторжением в Украину.

Накануне утром, 16 августа, начались взрывы под городом Джанкой. Российские военные заявили, что из-за пожара сдетонировали боеприпасы. Позже министерство обороны России признало это диверсией. Украинские власти не брали на себя ответственность за взрывы, но намекали, что это может быть связано с их планами вернуть Крым. Детонация боеприпасов прекратилась только в среду утром.

9 августа в поселке Новофедоровка взрывались боеприпасы на военном аэродроме Саки, но тогда минобороны России утверждало, что ни диверсий, ни ракетных ударов со стороны Украины не было. Российские информационные агентства выдвигали версию о нарушении правил пожарной безопасности.

Официально в Черноморском флоте не сообщали о назначении Соколова. Еще один источник РИА Новости пояснил, что в условиях, когда идет "специальная военная операция" (так власти России называют вторжение в Украину) "никто не обязан публично сообщать о таких назначениях — это нормально".

Где предшественник?

С мая 2019 года Черноморским флотом командовал адмирал Осипов.

Украинские военные выдвигали версию о том, что он был отправлен в отставку или даже арестован после гибели флагманского корабля Черноморского флота — ракетного крейсера "Москва". Российская сторона это не комментировала. Британская разведка в своих сводках еще в мае писала, что Осипов "вероятно был отстранен".

В мае популярный российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждал, что командующий Черноморским флотом не появлялся на публичных мероприятиях с момента затопления крейсера "Москва", то есть с 14 апреля. 9 мая Осипов отсутствовал на параде Победы в Севастополе. Парад принимал начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Сергей Пинчук, сообщало РИА Новости.

13 мая командующий Черноморским флотом не присутствовал на концерте в Севастополе в поддержку ВМФ и "специальной военной операции". Глава Севастополя Михаил Развожаев тогда писал в телеграм-канале, что Осипов "сейчас на боевом посту".

Осипов еще 24 февраля — в первый день вторжения — попал под санкции ЕС.