У финско-российской границы каждый день будет звучать гимн Украины

Власти финского города Лаппеенранта, расположенного недалеко от российской границы, решили каждый вечер включать во всеуслышание гимн Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Как указано, гимн будет звучать каждый день в 19:30. Кроме того, на флагштоке перед мэрией и в порту будут поднимать украинский флаг.

Глава города Киммо Ярвы заявил, что таким образом хочет продемонстрировать свою поддержку Украине и украинцам.

В ГПСУ отмечают, что Лаппеенранта — любимый город россиян для шопинга, и они часто там бывают.

Как сообщалось, Финляндия планирует ввести новые ограничения на выдачу туристических виз для граждан России.

