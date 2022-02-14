У канцлера ФРГ впервые появился свой Twitter
Foto: AP/Scanpix/LETA

Олаф Шольц стал первым главой германского правительства, открывшим официальный микроблог Twitter, в котором пообещал объяснять свою политику.

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Олаф Шольц (Olaf Scholz) первым из немецких канцлеров завел микроблог Twitter. В воскресенье, 13 февраля, в открывшемся официальном аккаунте главы федерального правительства появился первый твит, в котором Шольц поздравляет с переизбранием на пост президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). "Привет, Twitter!" - этими словами заканчивается первое сообщение канцлера.

Несколько часов спустя он поблагодарил всех, кто откликнулся и подписался на его микроблог. "Я стал федеральным канцлером с намерением объяснять свою политику - отныне это будет происходить и на этом канале", - гласит второй твит канцлера.

К концу воскресного дня число подписчиков официального аккаунта главы германского кабинета министров достигло 54 705 человек. При этом у Шольца есть и личный аккаунт, у которого 383 726 подписчиков на момент написания этой новости.

Предшественница Шольца Ангела Меркель (Angela Merkel) часто передавала те или иные послания через Twitter-аккаунт официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), однако сама так и не завела себе официальный микроблог за все годы правления страной.

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