У канцлера ФРГ впервые появился свой Twitter

Олаф Шольц стал первым главой германского правительства, открывшим официальный микроблог Twitter, в котором пообещал объяснять свою политику.

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Олаф Шольц (Olaf Scholz) первым из немецких канцлеров завел микроблог Twitter. В воскресенье, 13 февраля, в открывшемся официальном аккаунте главы федерального правительства появился первый твит, в котором Шольц поздравляет с переизбранием на пост президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). "Привет, Twitter!" - этими словами заканчивается первое сообщение канцлера.

Frank-Walter #Steinmeier hat den Bürgerinnen und Bürgern in schwierigen Zeiten Orientierung gegeben und mit Herzblut das höchste Amt im Staat bekleidet. Ich bin froh, dass er dies weiterhin tun wird. Herzlichen Glückwunsch, lieber #Bundespräsident! Und: Hallo, Twitter! — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 13, 2022

Несколько часов спустя он поблагодарил всех, кто откликнулся и подписался на его микроблог. "Я стал федеральным канцлером с намерением объяснять свою политику - отныне это будет происходить и на этом канале", - гласит второй твит канцлера.

К концу воскресного дня число подписчиков официального аккаунта главы германского кабинета министров достигло 54 705 человек. При этом у Шольца есть и личный аккаунт, у которого 383 726 подписчиков на момент написания этой новости.

Предшественница Шольца Ангела Меркель (Angela Merkel) часто передавала те или иные послания через Twitter-аккаунт официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), однако сама так и не завела себе официальный микроблог за все годы правления страной.