У курьера в Перу нашли мумию мужчины. Он сказал, что живет с ней
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Внимание полицейских в перуанском городе Пуно, где ведутся археологические раскопки, привлек курьер, показавшийся им изрядно выпившим. Они обыскали его и обнаружили в его сумке-холодильнике древнюю мумию.

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Мужчина рассказал, что хранил мумию у себя в комнате и считал ее "своего рода духовной подругой".

Он объяснил, что держал "Хуаниту", как он назвал мумию, в коробке в своей комнате, рядом с телевизором. Курьер добавил, что она принадлежала его отцу, правда, не уточнив, как она к нему попала.

По его словам, он положил останки в сумку, чтобы показать друзьям. Полиция не преминула арестовать и их. Всем задержанным от 23 до 26 лет, и полиция возбудила дело за возможные преступления против культурного наследия Перу.

Мумию передали Министерству культуры страны.

Осмотревшие мумию эксперты определили, что возраст находки — от 600 до 800 лет. Более того, "Хуанита" оказалась мужчиной.

По их оценке, на момент смерти ему было более 45 лет, его рост составлял 1,51 м.

Мумия была завернута в бинты в позе эмбриона, что характерно для многих захоронений доиспанского периода в этом районе.

До прибытия испанских конкистадоров разные культуры Перу практиковали мумификацию. Некоторые мумии хоронили, а другие выставляли на всеобщее обозрение во время больших праздников.

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BBC News Русская служба:

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