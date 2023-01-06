У латвийского посольства в Москве прошел пикет в поддержку Марата Касема

Возле посольства Латвии в России прошел пикет с требованием освободить руководителя "Sputnik Литва" Марата Касема, который был задержан в четверг в Латвии.

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Акция "Свободу Марату Касему!" началась в 15:00 у здания посольства по адресу: улица Чаплыгина, 3.

В телеграм-канале "РИА Новости" опубликовано видео, где видно, что у посольства собрались несколько человек, скандинрующих "хватит травить журналистов".

Как отмечает телеграм-канал Brief, среди участников пикета — журналист Дмитрий Киселев и политик Мария Бутина, получивщая известность после ареста в Вашингтоне по обвинению в работе "иностранным агентом" в США без регистрации.

Большая часть участников акции на видео закрывает нижнюю часть лица.

Как сообщалось, Служба государственной безопасности задержала и арестовала гражданина Латвии Марата Касема за сотрудничество с кремлевским пропагандистским ресурсом, находящимся под санкциями. Начат уголовный процесс о возможном нарушении санкций ЕС. Касем приехал в Ригу 30 декабря по семейным делам и был задержан. 5 января суд заключил журналиста под стражу, и его перевели в Рижскую Центральную тюрьму.