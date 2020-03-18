У мужчины в Японии повторно выявлен коронавирус после теста с негативным результатом

У жителя Японии во второй раз был выявлен коронавирус через две недели после получения негативного результата анализов на коронавирус, сообщает Daily Mail.

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Мужчина в возрасте около 70 лет первоначально заболел, когда был на борту пораженного COVID-19 круизного корабля Diamond Princess в феврале. Его лечили в больнице Токио.

Когда тесты на коронавирус показали негативный результат, он вернулся домой в префектуру Миэ. Но вскоре после этого он вновь заболел, у него поднялась температура до 39 градусов по Цельсию. В субботу, 14 марта, у него диагностировали коронавирус.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. Чаще всего вирус диагностировали в Китае — 80 894 случаев, далее идет Италия со 31 506 и Иран с 16 196 заразившимися соответственно. Более 8 тысяч погибли, еще 80 тысяч — вылечились.