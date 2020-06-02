У побережья Таллинна замечены бутылконосые дельфины из Атлантического океана

Во вторник утром в 11 часов лоцман Индрек Сюлла видел в Коплиском заливе двух заблудившихся дельфинов из Атлантического океана, пишет rus.postimees.

"Я был рад это видеть, поскольку я сразу сообразил, что климат становится теплее и чище. Я видел их в крупных морях, и они были разными, но увидеть их здесь… это огромная радость для сердца", — описал Индрек Сюлла невероятную картину, свидетелем которой он стал в Коплиском заливе.

В конце мая на юге Финляндии заметили трех афалин, или бутылконосых дельфинов. В Коплиском заливе предположительно замечены такие же дельфины.

В 2015 году дельфинов видели вблизи порта Рохукюла, по оценке зоолога Ивара Юсси, это могли быть или обыкновенные, или бутылконосые дельфины. В 2008 году рыбак из Виймси обнаружил в Таллиннском заливе беломордого дельфина.