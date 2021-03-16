У премьер-министра Эстонии Каи Каллас подтвердился коронавирус
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Премьер-министр Кая Каллас в понедельник получила позитивный результат теста на коронавирус, она будет находиться в карантине до выздоровления. Каллас сказала, что у нее немного поднялась температура, но других симптомов нет и общее самочувствие хорошее.

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"Я внимательно слежу за своим здоровьем и, пока не выздоровлю, буду находиться дома. Я продолжу выполнять обязанности главы правительства из дома, поскольку в э-Эстонии руководить заседаниями правительства и успешно участвовать в других рабочих совещаниях можно и виртуально", — сказала она.

До прошлого четверга Каллас самоизолировалась после близкого контакта с носителем коронавируса, при выходе из самоизоляции она получила отрицательный результат теста на коронавирус. Позитивный результат следующего анализа поступил в понедельник вечером. Премьер-министр проинформировала людей, с которыми контактировала в последние дни.

"Призываю всех следовать правилам предосторожности, носить в помещении маску, сокращать контакты с другими людьми, по возможности работать удаленно и как можно больше находиться дома, потому что вирус широко распространен в Эстонии", — сказала премьер-министр.

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LETA

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LETA
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