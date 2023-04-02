У российских мигрантов в Аргентине - проблемы с продлением "безвиза"

Группы российских эмигрантов в Аргентине и дипломаты говорят, что российские граждане начали массово получать отказы на пребывание в республике без визы на срок больше, чем 90 дней в течение полугода. Почему так получилось и какие варианты у них есть остаться?

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По данным телеграм-канала "Аргентина на русском языке", после 23 февраля этого года граждане России, которые пытались продлить так называемое туристическое пребывание, получали отказ и официальное уведомление о необходимости покинуть страну в течение 15 дней.

В частности, по данным группы, подобное уведомление получила женщина на 40 неделе беременности и семьи, у которых уже есть дети, получившие гражданство. Есть случаи, когда уведомление получил кто-то один из семьи - обычно это мужчины. Известно о подобных письмах студентам, начавшим свое обучение в Аргентине и полностью оплатившим его. Связаться с этими людьми непосредственно Би-би-си не удалось.

О массовых отказах в продлении безвизового пребывания говорят российские дипломаты в Аргентине - в частности, заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин.

По его словам, проблема еще шире. "Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказе в оформлении им видов на жительства (и даже отмене ранее уже выданных), а также в вынесении предписаний покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации. Пока что речь идет о нескольких десятках случаев", - говорится в комментарии, который цитировал ТАСС.

"Аргентина на русском языке" не ведет список отказников, однако речь идет по меньшей мере о семи семьях, говорит администратор канала Егор Васильков.

Ситуация усугубляется тем, что уведомление о том, что гражданину надо покинуть Аргентину, необязательно вручать лично в руки.

"Его могут подсунуть под дверь в квартиру, где человек уже не живет. Такой случай тоже был, когда владелец квартиры с Airbnb позвонил людям и сказал им о том, что такая бумага пришла. И отсюда я делаю вывод, что объективно человек может быть в неведении относительно своего предписания покинуть страну", - говорит Васильков.

По его словам, ситуация с продлением начала усугубляться еще в сентябре прошлого года - тогда на эту процедуру ввели предварительную запись, хотя до этого обновить документы можно было "день в день".

Есть ли визы?

Соглашение о безвизовом пребывании действует между Россией и Аргентиной с 2009 года и позволяет россиянам находиться в республике не более 90 дней из каждых 180 (начиная с даты первого въезда). При этом по умолчанию их статус рассматривается властями как туристический.

Как отмечает Полин, ходатайства приехавших в безвизовом порядке россиян в некоторых случаях отклоняются с указанием на "необходимость предварительного получения визы в аргентинском консульстве".

"Такой аргумент имеет, на наш взгляд, некоторые слабые места. Во-первых, с учетом того, что внутреннее аргентинское законодательство позволяет смену миграционного статуса после въезда (иностранцы могут заезжать в качестве, например, туристов, а затем получать ВНЖ по учебе, работе, браку, рождению ребенка и т.д.)", - отметил Полин (цитата по "РИА Новости").

Кроме того, сами аргентинские консульства в России в ответ на запросы российских граждан говорят, что "иммиграционная программа в Аргентину в настоящее время закрыта", оформляются только учебные и рабочие визы. По остальным поводам рекомендуется въезжать в Аргентину в безвизовом порядке и оформляться в национальном управлении миграции.

Очередь к переводчикам

Практика по продлению туристического пребывания в Аргентине менялась с годами - для россиян это стало нормой именно в 2022 году, и возможно, по техническим причинам. Те, кто пытались оформить документы, просто не успевали это сделать.

Как рассказал Егор Васильков, из-за большого наплыва людей очереди к официальным переводчикам ("traductor público"), которые имеют исключительное право переводить документы для подачи - растянулась до мая или даже сентября. В итоге у многих нет возможности исполнить закон и податься на ВНЖ в положенный срок - поэтому они и пытаются продлить безвизовое пребывание.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Аргентине, страна стала одним из популярных направлений для миграции из России после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Сложно сказать точно, сколько россиян переехали в республику. По всей видимости, речь идет как минимум о нескольких тысячах человек.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на данные аргентинского Министерства иммиграции, c начала 2022 года к марту 2023-го в Аргентину въехали более 22 тысяч россиян, но 60% из них уже покинули страну.

Аргентина - еще и одно из самых популярных направлений "родильного" туризма. Это путешествие ради того, чтобы ребенок появился на свет в стране, которая дает гражданство по праву рождения. У родителей такого ребенка в Аргентине появляется возможность в упрощенном порядке оформить вид на жительство и подать заявление на получение гражданства.

Это явление приобрело такой размах, что привлекло внимание властей. Министерство юстиции и прав человека Аргентины занималось расследованием - не скрываются ли за массовым прибытием беременных женщин из России криминальные сети. В результате в феврале около десятка российских женщин задержали для беседы в аэропорту Буэнос-Айреса.

Тогда же, в середине февраля миграционное агентство Аргентины сообщало Би-би-си, что в 2022 году 10,7 тыс. российских женщин въехали в страну, 6,4 тыс. из них уехали.

Есть ли официальный запрет?

По всей видимости, официально опубликованного запрета для граждан России продлять безвизовое пребывание или другим способом оформлять свое нахождение в Аргентине, нет.

В феврале, комментируя ситуацию вокруг российских женщин, которых задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, глава Национального управления по миграции Флоренсия Кариньяно говорила:

"Приехать [в Аргентину], чтобы завести ребенка, не является преступлением, если вы делаете это с визой и в соответствии с обязательными правилами. Проблема, которую мы видим с этими людьми, заключается в том, что они приезжают, рожают детей, записывают их как аргентинцев […], уезжают из Аргентины и никогда не возвращаются".

Позже в заявлении для прессы глава агентства заявила, что власти Аргентины отменят разрешения на продление виз и вид на жительство тем, кто их запросил, а затем покинул страну. Впрочем, непонятно, шла ли речь именно о россиянах.

Би-би-си направило запрос в Национальное управление миграции.

Одно из событий, с которым может быть связано ужесточение миграционной политики - задержание в декабре 2022 года в Словении супружеской пары, которую подозревают в работе на российскую Службу внешней разведки под видом граждан Аргентины. По данным портала Infobae, супруги получили гражданство Аргентины после рождения там детей - это позволило им свободно передвигаться и по шенгенской зоне.

Есть ли выход?

Часть мигрантов в чатах обсуждают вариант нелегального пребывания в Аргентине после отказа в продлении "безвиза". Кроме нарушения закона, такой путь имеет еще один минус - он делает невозможным дальнейшую легализацию в стране.

Главный совет, который дают "отказникам" и в чатах, и в российском посольстве - подавать апелляцию.

По словам Георгия Полина, адвокатское бюро, к которому обратилось посольство за информацией, подтвердило, что без апелляции россияне, получившие отказ, могут быть выдворены из Аргентины. "Обжалование решения уже само по себе дает возможность находиться в Аргентине на законных основаниях по крайней мере до рассмотрения апелляции", - отметили юристы. По их оценкам, ее рассмотрение может затянуться до двух-четырех лет.

По словам Егора Василькова, разброс цен на услуги адвокатов, которые могут подать такую апелляцию, разнится. Так, существует бесплатная комиссия по делам мигрантов, которая предоставляет бесплатных адвокатов малоимущим. Но для этого нужно доказать, что доход клиента меньше 400 долларов в месяц. Услуги частных адвокатов могут стоить от 500 до 5 тысяч долларов.