У СИЗО "Лефортово" задерживают журналистов, поддерживающих Ивана Сафронова

По данным корреспондента DW, полиция задержала около 10 журналистов, участвовавших в одиночных пикетах в поддержку обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Перед СИЗО "Лефортово" в Москве начались задержания журналистов, участвующих в одиночных пикетах в поддержку бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. Как сообщает корреспондент DW, правоохранители в понедельник, 13 июля, задерживают не только за плакаты на одиночных пикетах, но и за надписи на футболках.

По его данным, задержаны уже около 10 человек. Среди них, в частности, — журналисты "Холода" и "Коммерсанта" Мария Карпенко и Ольга Алленова, член профсоюза журналистов России и активистка Софья Русова. Алленова перед началом акции призвала коллег "не молчать", поскольку на месте Сафронова, по ее словам, может оказаться любой сотрудник СМИ. "Это вопрос и нашей безопасности, всей журналистики", — добавила она.

Русова стояла с плакатом, на котором было написано: "Журналистика — не преступление. Свободу Ивану Сафронову". По оценке корреспондента DW, перед зданием СИЗО находятся 100-200 человек.

Бывший журналист газет "Коммерсант" и "Ведомости" был задержан и арестован 7 июля. ФСБ обвиняет его в передаче секретных сведений чешской разведке. Обвинения, по данным "Коммерсанта", строятся на данных Службы внешней разведки, следившей за перепиской журналиста. Сафронов отрицает вину и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

10 июля стало известно о блокировке банковских счетов Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа. Защитник журналиста Иван Павлов расценил эти действия как "давление на обвиняемого и попытку оградить возможности для защиты". В то же время другой адвокат Сафронова — Евгений Смирнов заявил интернет-изданию "Открытые медиа", что родственники задержанного пока не сталкивались с проблемами при оплате по картам.