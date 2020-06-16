У стрелка, ранившего двух полицейских в Москве, нашли экстремистскую литературу

В московской квартире Ратмира Галаева, вступившего в перестрелку с полицейскими на Ленинском проспекте в Москве, обнаружили экстремистскую литературу, сообщают "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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"В ходе обысков в арендованной квартире в Москве у Галаева найдена литература экстремистского содержания. Очевидно, мужчина тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным", — отметил источник "Интерфакса".

Источник ТАСС сказал, что мужчина стрелял целенаправленно и без каких-либо видимых причин. По версии следствия, Галаев напал на полицейских из-за своих экстремистских взглядов.

Сообщается, что в настоящее время Галаева проверяют на причастность к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

15 июня Ратмир Галаев напал на двоих сотрудников ГИБДД. Полицейские остановили водителя такси для проверки документов, после чего Галаев, проходивший мимо, открыл стрельбу из травматического оружия. Ранее сообщалось, что нападавший стрелял из такси из газового пистолета, переделанного под боевой.

Полицейские в результате нападения получили ранения, но сумели обезвредить преступника, который также пострадал в перестрелке. Российские СМИ сообщили, что нападавший мог находиться под воздействием наркотических веществ.