У входа в кабульскую мечеть взорвалась бомба, есть погибшие

Недалеко от входа в мечеть Идгах, расположенной в столице Афганистана, взорвалась бомба. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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Как минимум два человека погибли и трое пострадали в результате взрыва около мечети Идгах в Кабуле. Об этом сообщил Представитель Министерства внутренних дел (МВД) Афганистана Кари Саид Хости сообщил, что убито минимум два человека и трое пострадали. Согласно другим данным, при взрыве погибли не менее 8 человек, 20 пострадали.

По информации ведомства, в связи с происшествием задержали троих человек. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид подтвердил инцидент. По его данным, в результате взрыва было убито и ранено несколько человек.

ТАСС со ссылкой на местный телеканал Kabul News уточняет, что в момент происшествия в мечети проходила церемония прощания с матерью Муджахида. Источники телеканала сообщают, что в районе религиозного сооружения началась перестрелка, предположительно, между боевиками "Талибана" и членами ячейки "ИГ-Хорасан".