У ворот аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, есть погибшие

У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По последним данным, погибло 13 человек, пострадало около 70 человек.

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Би-би-си пишет о грудах тел на видео в социальных сетях, вероятно, число погибших будет расти. Израильские СМИ сообщают о погибших американских военных.

По предварительным данным, бомбу взорвал террорист-смертник.

Ранее стало известно, что талибы* предупредили НАТО о террористической угрозе в аэропорту Кабула, откуда проходит массовая эвакуация.

СМИ пишут, что взрыв произошел возле отеля Baron, где останавливаются англичане. "Аль-Джазира" пишет, что после взрыва в районе аэропорта была слышна стрельба. Министерство обороны Турции сообщило что взрывов было два.

Позднее это подтвердил Джон Кирби в своем Twitter. Он написал, что первый взрыв произошел недалеко от группы беженцев у одного из въездов в аэропорт. Второй - у отеля Barron.

По данным Fox News, пострадали как минимум трое американских военнослужащих.

Представители Талибана обвиняют в теракте ИГИЛ, и говорят, что среди погибших есть несколько талибов. ИГИЛ взял на себя ответственность за взрывы.

Посольство Франции в Кабуле предупреждает о возможности второго теракта.

Информация будет дополняться.