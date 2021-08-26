У ворот аэропорта в Кабуле прогремели взрывы, погибло минимум 60 человек

У аэропорта в Кабуле прогремело два взрыва, а спустя несколько часов в Кабуле прогремел третий взрыв. По последним данным, погибло не менее 60 человек, еще около 140 ранены.

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Как сообщают американские СМИ со ссылкой на официальные источники, погибли 11 морских пехотинцев США и один военный медик. Пентагон подтвердил, что 12 военных погибли, 15 ранены.

Представители Талибана ранее говорили о 13 погибших, среди которых есть дети и охранники-талибы.

По предварительным данным, бомбу взорвал террорист-смертник.

Министерство обороны Турции сообщило что взрывов было два. Позднее это подтвердил Джон Кирби в своем Twitter. Он написал, что первый взрыв произошел недалеко от группы беженцев у одного из въездов в аэропорт. Второй — у отеля Barron.

Представители Талибана обвиняют в теракте ИГИЛ, и говорят, что среди погибших есть несколько талибов. ИГИЛ взял на себя ответственность за взрывы.

После девяти часов вечера появились сообщения, что в Кабуле прогремел третий взрыв за день. Взорвался автомобиль.

Информация будет дополняться.