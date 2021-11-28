УАЗ покоряет американский рынок — за российскими внедорожниками в США выстраиваются очереди

УАЗ "Патриот" — первый российским автомобиль, который будет официально поставляться в США. Ульяновский автомобиль вызвал большой интерес у американцев. За первые сутки после презентации автомобиля клиенты сделали заказы на несколько миллионов евро.

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Калифорнийская компания Bremach Inc, эксклюзивный импортер ульяновских внедорожников, показала в США модель УАЗ "Патриот" — премьера прошла 18 ноября на Международном автосалоне в Лос-Анджелесе.

За первые 24 часа с момента начала приема предварительных заказов компания Bremach получила 3,8 млн долларов. Точное количество предзаказов не сообщается, но известно, что минимальный взнос за автомобиль составляет всего 100 долларов.

Внедорожник будет продаваться в Штатах под оригинальным именем Bremach 4x4. Изначально машину хотели выпускать под названием Taos, однако от этой затеи отказались, так как такую модель в прошлом году выпустила компания Volkswagen.

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В Северной Америке покупателям будут доступны две версии машин: стандартная и модель для экстремального бездорожья, которая будет оснащена специальными колесами, другим обвесом, стальными силовыми бамперами и выведенными наружу буксировочными проушинами. На обе машины установлен 2,7-литровый бензиновый двигатель ZMZ Pro мощностью 149 л.с. и шестиступенчатая автоматическая коробка передач Punch Powerglide 6L50. Автомобиль оснащен постоянным задним и подключаемым полным приводом.

Стандартная версия внедорожника в США стоит 26,4 тыс. долларов (23,6 тыс. евро). Потенциальные конкуренты этого авто имеют более высокую цену. Например, Ford Bronco стоит 28,5 тыс. долларов, а Jeep Wrangler — от 29,1 тыс. долларов. При этом импортер утверждает, что российский УАЗ "Патриот" обладает лучшим соотношением цены и характеристик в классе среднеразмерных внедорожников в США. На автомобиль действует гарантия 5 лет или 100 тыс. км пробега. На трансмиссию — 10 лет или 200 тыс.