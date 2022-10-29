Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. Уследить за всем невозможно — поэтому Delfi запустил новый дайджест. По субботам мы рассказываем о важных и интересных текстах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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The Insider, Bellingcat и Der Spiegel: Убийцы на удаленке



На протяжении восьми месяцев российские военные утверждают, что используют исключительно "высокоточные" ракеты, которые не применяются против гражданских объектов. Примеров, опровергающих эти заявления, множество: десятки людей летом погибли после ударов по офисному зданию и концертному залу в Виннице, торговому центру в Кременчуге, жилому району в Киеве. Журналисты выяснили, кто именно в российском Минобороны занимается наведением ракет по объектам в Украине.

"Фонд Карнеги": Си навсегда

Юбилейный XX съезд Коммунистической партии Китая многим запомнился тем, как из зала заседаний под руки выводили бывшего главу государства Ху Цзиньтао, пока его преемника Си Цзиньпина переизбирали на третий срок — хотя в Поднебесной после Мао Цзэдуна сформировалась традиция не занимать руководящий пост больше двух. Отказ от следования этому обычаю — не просто продление полномочий председателя КПК, а закрепление новой политики страны: с уже не настолько открытым всему миру Китаем, полностью лояльными элитами и непредсказуемыми последствиями. О том, как от видения Ху Цзиньтао отказывались параллельно с тем, как его выводили со съезда партии, рассказал китаист Александр Габуев.

"Медуза": Мужу говорили: будь патриотом — разведись!

У миллионов россиян есть родственники в Украине, у миллионов украинцев — родственники в России. Но война разрушает не только города — после 24 февраля даже самые близкие люди навсегда перестали общаться в прежнем режиме: кто-то поставил отношения на "паузу", а кто-то и вовсе на "стоп". Самый обнадеживающий текст этой недели — о четырех парах, которые несмотря на обложки своих паспортов (у одного партнера двуглавый орел, у другого — тризуб) продолжают быть вместе. "Медуза" поговорила с людьми разных возрастов, профессий и судеб, которые на собственном опыте доказывают: любовь победит.

"Медиазона": Давай поженимся

Еще один — но абсолютно иной — текст про мужей и жен во время войны. Владимир Путин объявил о начале "частичной" мобилизации больше месяца назад, но ни в его указе, ни в других официальных документах ничего не было сказано о том, сколько россиян призовут на войну. Министр обороны Сергей Шойгу в тот же день сообщил о планах поставить под ружье 300 тысяч человек, СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщали о планах по призыву 1 млн и даже 1,2 млн человек. Журналисты нашли неочевидный (и не бесспорный) способ выяснить реальные цифры: по законам РФ, мобилизация дает возможность срочно зарегистрировать брак, чем, судя по сюжетам федеральных телеканалов, воспользовались многие из получивших повестку (в некоторых регионах число "свежих" свадеб выросло в 2-3 раза). Используя эти и другие данные, а также статистические методы, "Медиазона" выяснила: к середине сентября мобилизовать могли до полумиллиона россиян. О методологии и том, в чем это исследование несовершенно, его авторы рассказали в интервью "Дождю".

"Русская служба BBC": 20 лет захвату "Норд-Оста". Главные вопросы, которые остались без ответа

В октябре 2002-го террористы захватили здание московского театра на Дубровке, где в тот момент показывали мюзикл "Норд-Ост". Боевики в течение трех дней удерживали 916 человек и требовали вывести российские войска из Чечни. На переговоры в зрительный зал отправлялись политик Ирина Хакамада, певец Иосиф Кобзон, журналистка Анна Политковская — но не представители властей. Силовики же пошли на штурм, предварительно пустив в здание газ: по официальным данным, погибло 130 человек, по сведениям движения "Норд-Ост", организованного заложниками и их родственниками, — 174 человека (из них 125 именно от действия газа). Прошло два десятилетия, но многие вопросы, связанные с той атакой, остаются без ответа — разобраться с ними (и напомнить об одном из самых страшных терактов в истории постсоветской России) попытались журналисты "Русской службы BBC".

Бонус: что посмотреть? — "От восхищения до ненависти: как россиянки разлюбили Путина и войну"

Пока одни россияне прячутся от сотрудников военкоматов внутри страны и за ее пределами, другие покорно расписываются в получении повестки и отправляются на войну — убивать и умирать. Журналистки "Проекта" захотели понять, что чувствовали в конце сентября и что чувствуют сейчас женщины, которые не стали останавливать своих мужей, братьев, сыновей и отцов от отправки в Украину. Для этого они вступили в специальный чат в Telegram на несколько сотен человек. Попасть туда можно, только прислав видео со своим российским паспортом (чтобы "укропчина" не попала) — вам же достаточно зайти на YouTube и посмотреть 18-минутное видео о том, как пришедшая прямо к тебе домой война может изменить твои взгляды на мир.