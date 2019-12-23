Убийство Хашогги. Пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре прошлого года. Еще трое обвиняемых получили тюремные сроки, в общей сложности они проведут в заключении 24 года.

В числе осужденных нет Сауда аль-Кахтани — советника наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана, которого СМИ называли организатором убийства.

Бывший заместитель главы разведки страны Ахмад аль-Асири, отправленный в отставку и арестованный, был освобожден за недостатком доказательств.

Известный критик саудовских властей Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.

Поначалу власти Саудовской Аравии отрицали факт гибели журналиста, утверждая, что тот покинул консульство целым и невредимым. Позднее саудовские СМИ сообщили, что Хашогги действительно погиб, но произошло это в результате спонтанной потасовки с сотрудниками консульства.

Однако позднее Эр-Рияду пришлось признать, что убийство журналиста было умышленным. По данным турецких следователей, тело Хашогги расчленили и вывезли с территории консульства. Его останки до сих пор не найдены.

При чем тут наследный принц?

Хашогги покинул Саудовскую Аравию в сентябре 2017 года после ареста нескольких его близких друзей и стал колумнистом американского издания Washington Post.

Покидая родину, Хашогги обвинил принца Мухаммеда в преследовании диссидентов и продолжал критиковать его в статьях для вашингтонской газеты.

Эта критика шла вразрез с растущей популярностью принца на Западе, где он выстраивал образ реформатора и просвещенного монарха.

Колумнисты Washington Post и New York Times представляли принца как надежду на модернизацию королевства.

Во время визита США весной 2018 года Мухаммед бин Салман встречался с основателями Google, Amazon и Apple, а также посетил офис Facebook.

Все изменилось после того, как Хашогги исчез в саудовском консульстве в Стамбуле.

Именно наследного принца обвиняли в причастности к убийству как в регионе, так и на Западе.

Сенат США даже принял соответствующую резолюцию в декабре 2018 года.

Эксперты и критики уверены, что убийство такого известного диссидента, как Хашогги, могло быть сделано лишь с разрешения Мухаммеда бин Салмана.

В Эр-Рияде вину королевской семьи категорически отрицают.