Убийство популярного певца в Эфиопии: в беспорядках погибли не менее 166 человек

Во время протестов в Эфиопии, вспыхнувших после убийства популярного музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа, погибли не менее 166 человек. В штате Оромия погибли 145 гражданских лиц и 11 сотрудников служб безопасности, сообщил 5 июля начальник региональных сил безопасности Джибрил Мохаммед.

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Еще десять человек, среди них два полицейских, погибли в столице страны Аддис-Абебе. Число жертв может возрасти, поскольку в больницах находится множество пострадавших.

По данным полиции, подавляющее большинство погибших стали жертвами межобщинных столкновений. В ходе продолжающихся уже несколько дней протестов задержаны десятки человек, в том числе оппозиционный политик Джавар Мохаммед.

Убийство музыканта и активиста

34-летний Хаакаалуу Хундессаа был застрелен вечером 29 июня в Аддис-Абебе. Мотивы преступников пока неясны, арестованы два подозреваемых. Сторонники Хундессаа обвиняют в его убийстве силовиков и заявляют о политических мотивах преступления. По данным СМИ, музыкант ранее неоднократно получал угрозы. В своем творчестве Хундессаа призывал предоставить больше прав этнической группе оромо, к которой он принадлежал. В 2018 году его песни стали гимном протестного движения, которое в конечном итоге привело к отставке премьер-министра Хайлемариама Десаленя.

Преемник Десаленя Абий Ахмед, принадлежащий к народности оромо, в 2019 году получил Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с соседней Эритреей. Тем временем межэтнические конфликты в самой Эфиопии не прекращались. После убийства Хундессаа разгорелись протесты, переросшие в беспорядки и межэтнические столкновения. 3 июля премьер-министр Ахмед заявил о попытке разжечь в стране гражданскую войну.

Правительство Германии призвало Эфиопию к прекращению насилия и диалогу между конфликтующими сторонами. "Права человека должны соблюдаться в этой критической ситуации, насилие не должно оставаться безнаказанным", — заявил представитель МИД ФРГ 3 июля.