Убитый в Буче Илья Навальный оказался дальним родственником политика Алексея Навального
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Житель Бучи Илья Навальный, погибший во время оккупации города войсками России, оказался дальним родственником российского политика Алексея Навального, со ссылкой на bbc сообщает Meduza.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Об этом сообщил их общий родственник, староста села Новое Залесье Павел Навальный. Другие, более близкие родственники Алексея Навального в Киевской области не пострадали, рассказал староста.

О гибели Ильи Навального 17 апреля сообщило немецкое издание Bild. По словам жителей Бучи, его убили российские военные. Соседи нашли Илью Навального 12 марта с простреленной головой, рядом с телом лежал паспорт. Соседи предположили, что мужчину могли застрелить из-за того, что он оказался однофамильцем российского оппозиционера.

Сам политик находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, куда его отправили после замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно