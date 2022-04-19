Убитый в Буче Илья Навальный оказался дальним родственником политика Алексея Навального

Житель Бучи Илья Навальный, погибший во время оккупации города войсками России, оказался дальним родственником российского политика Алексея Навального, со ссылкой на bbc сообщает Meduza.

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Об этом сообщил их общий родственник, староста села Новое Залесье Павел Навальный. Другие, более близкие родственники Алексея Навального в Киевской области не пострадали, рассказал староста.

О гибели Ильи Навального 17 апреля сообщило немецкое издание Bild. По словам жителей Бучи, его убили российские военные. Соседи нашли Илью Навального 12 марта с простреленной головой, рядом с телом лежал паспорт. Соседи предположили, что мужчину могли застрелить из-за того, что он оказался однофамильцем российского оппозиционера.

Сам политик находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, куда его отправили после замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше".