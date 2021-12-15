"Убивали везде — в домах, школах и магазинах". Amnesty International выпустила новый доклад о зверствах талибов в Афганистане

Amnesty International представила новый доклад, в котором собраны свидетельства пыток и внесудебных убийств, осуществлявшихся талибами в отношении мирного населения на последнем этапе присутствия в Афганистане международных сил и после смены власти.

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"Месяцы перед падением правительства в Кабуле были ознаменованы бесчисленными военными преступлениями и кровопролитием от рук талибов", — прокомментировала доклад генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

Кроме преступлений талибов в документе под названием "Некуда бежать: военные преступления и преступления против мирного населения в период падения Афганистана в руки талибов" анализируются действия американских сил и афганских служб безопасности, также ставших причиной страданий мирного населения и многочисленных жертв.

"Согласно нашим новым собранным сведениям, за якобы бескровную передачу власти, о которой так любит говорить "Талибан" (запрещен в России — ред.), народ Афганистана снова поплатился своей жизнью", — заявила Калламар.

По данным доклада, преступления против мирных афганцев совершались везде — в их домах, больницах, школах и магазинах. Люди гибли и получали ранения в любые моменты своей повседневной жизни.

Цель авторов доклада — добиться для афганцев материальной компенсации за их страдания, а также правосудия для преступников.

"Международный уголовный суд должен отменить свое ошибочное решение о снятии статуса приоритетных с расследований военных операций США в Афганистане и действий афганских военных. Вместо этого он должен рассмотреть все имеющиеся доказательства военных преступлений, к каким бы последствиям это ни привело", — считает глава Amnesty.

По данным миссии ООН в Афганистане, за первые шесть месяцев 2021 года было убито 1659 мирных афганцев и ранено 3524. Это на 47% больше жертв, чем за аналогичный период годом ранее.

Жестокие убийства

Накануне агентство ООН по правам человека сообщило, что информация о массовых убийствах мирных афганцев талибами находит подтверждение, несмотря на обещания новых властей не преследовать население, сотрудничавшее с силами международной коалиции.

По данным ООН, сотрудникам агентства удалось доказать более 100 убийств, совершенных без суда и следствия с августа этого года, когда талибы пришли к власти.

Все жертвы — бывшие сотрудники афганских служб безопасности и прежнего правительства Афганистана. 47 человек были убиты в последние несколько недель, следует из доклада благотворительной организации Human Rights Watch.

"В некоторых случаях тела выставлялись на всеобщее обозрение, что усиливало страх определенной группы населения", — сказала заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф на специальном заседании по текущей ситуации в Афганистане.

Представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи категорически отверг выводы ООН, заявив во вторник, что новое правительство выполняет свое обещание об амнистии всем бывшим сотрудникам прежних властей и их иностранных союзников.

"Любой, кто будет уличен в нарушении декрета об амнистии, подвергнется преследованию и наказанию", — заверил представитель МИД.

Он заявил, что все возможные случаи самосуда будут тщательно расследованы, но призвал Запад научиться разделять правду и слухи.

Пресс-секретарь движения "Талибан" (запрещено в России) Кари Сайед Хости также заявил, что доклад HRW основан на неподтвержденной информации. По его словам, отдельные случаи расправы над бывшими полицейскими или военными действительно имели место, но все это было личной местью отдельных граждан или вызвано клановой враждой.

На заседании ООН Нада аль-Нашиф также сообщила, что в провинции Нангархар были убиты десятки человек по подозрению в причастности к джихадистской группировке "Вилаят Хорасан", являющейся частью "Исламского государства" (организация запрещена в Росссии) — главного врага талибов в Афганистане.

В отношении этих людей, по словам аль-Нашиф, талибы применяют особо жестокие способы убийства — такие как повешение и обезглавливание. Трупы также подолгу оставляют на виду в общественных местах.

Смертельный голод

Также на заседании во вторник в ООН отметили, что гуманитарный кризис в Афганистане, который сам по себе не является неожиданностью, развивается более стремительными темпами, чем предполагалось.

Голод толкает афганцев на беспрецедентные шаги для выживания. Заметно участились случаи продажи детей. Особо нуждающиеся семьи продают своих маленьких детей, чтобы выручить деньги на еду для старших, которые могут выполнять работу по хозяйству.

По прогнозам ООН, более 23 млн афганцев (это более половины населения страны) столкнутся с ужасным голодом. Ранее ожидалось, что пик гуманитарной катастрофы придется на вторую половину зимы, но, по последним данным, это происходит уже сейчас.

По данным Всемирной продовольственной программы, в настоящий момент около 98% афганцев сильно недоедают.

В ООН предупреждают, что населению придется выбирать между миграцией или смертельным голодом. Но миграция в зимние месяцы без продовольствия тоже равносильна смерти.

"На Афганистан навалилась такая лавина голода и нищеты, каких я прежде в своей практике не видела", — говорит глава афганского отдела Всемирной продовольственной программы Мэри-Эллен Макгрегори.

Гуманитарная ситуация в Афганистане вызвана двумя обстоятельствами: неурожаем из-за засух и блокировкой иностранных активов страны после прихода к власти талибов.

В ООН говорят, что понимают, в какую трудную политическую ситуацию поставлено международное сообщество, вынужденное иметь дело с талибами. В большинстве западных стран их считают террористами, но для целой нации это сейчас вопрос жизни и смерти.