Убивший более 50 человек в Новой Зеландии получил пожизненное заключение
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерч в марте 2019 года. В результате погиб 51 человек, 40 были ранены. О приговоре сообщает РБК со ссылкой на газету New Zealand Herald.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным издания, решение суда не подразумевает досрочного освобождения в дальнейшем. Это первый случай вынесения такого сурового приговора в истории страны, пишет газета.

В своем заявлении перед вынесением приговора Таррант отказался считать себя расистом или ксенофобом. Он отметил, что чувствовал себя изгнанником в обществе и хотел ему навредить. При этом подсудимый согласился с тем, что его нападение было терактом, сообщает издание.

Нападение на две мечети — в Крайстчерче и его пригороде Линвуде — произошло 15 марта. После стрельбы полиция нашла и обезвредила несколько самодельных взрывных устройств.

Были задержаны три человека, однако двоих полиция отпустила, так как не нашла доказательств их причастности. Под стражей остался только 28-летний австралиец Таррант.

В конце марта он признал свою вину в 51 убийстве. Позже, в конце мая ему предъявили обвинение в терроризме.

Однако после этого, в середине июня, адвокаты Тарранта заявили в суде, что их подзащитный не признает свою вину. Сам подсудимый участвовал в заседании через видеосвязь, он находился в одиночной камере в тюрьме особого режима.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

1

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Твой банк в твоих руках
DELFI Brand Studio Читайте также
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Продолжая модернизацию погрузочно-разгрузочной инфраструктуры, в Рижском порту открыт новый контейнерный кран
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться