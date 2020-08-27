Убивший более 50 человек в Новой Зеландии получил пожизненное заключение

Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерч в марте 2019 года. В результате погиб 51 человек, 40 были ранены. О приговоре сообщает РБК со ссылкой на газету New Zealand Herald.

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По данным издания, решение суда не подразумевает досрочного освобождения в дальнейшем. Это первый случай вынесения такого сурового приговора в истории страны, пишет газета.

В своем заявлении перед вынесением приговора Таррант отказался считать себя расистом или ксенофобом. Он отметил, что чувствовал себя изгнанником в обществе и хотел ему навредить. При этом подсудимый согласился с тем, что его нападение было терактом, сообщает издание.

Нападение на две мечети — в Крайстчерче и его пригороде Линвуде — произошло 15 марта. После стрельбы полиция нашла и обезвредила несколько самодельных взрывных устройств.

Были задержаны три человека, однако двоих полиция отпустила, так как не нашла доказательств их причастности. Под стражей остался только 28-летний австралиец Таррант.

В конце марта он признал свою вину в 51 убийстве. Позже, в конце мая ему предъявили обвинение в терроризме.

Однако после этого, в середине июня, адвокаты Тарранта заявили в суде, что их подзащитный не признает свою вину. Сам подсудимый участвовал в заседании через видеосвязь, он находился в одиночной камере в тюрьме особого режима.