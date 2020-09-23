Уборщица шла как подставной кандидат на российских муниципальных выборах и нечаянно победила
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В Костромской области местная жительница Марина Удгодская, которая работала уборщицей в здании администрации и стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, растерялась от того, как проголосовали люди. Пока она планирует убирать здание и дальше. Об этом она рассказала изданию "Подъем".

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Женщина заявила, что выдвигалась на выборы не по своему желанию. Ее якобы попросил прежний глава поселения Николай Локтев. "Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним [Локтевым] и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота", — отметила Удгодская.

Новая глава Повалихинского сельского поселения рассказала, что работала уборщицей четыре года. До вступления в должность, которое запланировано на 1 октября, она собирается продолжать работать уборщицей. "А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне", — сказала женщина, подчеркнув, что навыков работы с документами у нее нет, а что входит в обязанности главы — она не знает. Количество входящих в поселение деревень и число местных жителей ей также неизвестны.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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