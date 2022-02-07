Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали за пост 2015 года
Foto: Reuters/Scanpix

Участница Pussy Riot Мария Алехина в понедельник была задержана в Москве. Как заявила сама активистка Znak.com, ее задержали на выходе из инспекции ФСИН и отвезли в Тверское ОВД.

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По словам Алехиной, ее обвиняют в демонстрации нацистской символики в Instagram. Пост, о котором идет речь, был опубликован в начале мая 2015 года. Сообщается, что в соцсети было выложено фото девушек в длинных одеждах, а в подписи к посту был текст на индийском языке с индуистскими свастиками.

В прошлом году Алехиной назначили год ограничения свободы по так называемом санитарному делу — фигурантов обвиняли в публикации постов о митинге в разгар пандемии. Алехину признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. После вердикта суда она должна дважды в месяц отмечаться у инспектора ФСИН, что и делала сегодня.

"Скорее всего, поеду на 15 суток в [изолятор временного содержания] „Сахарово"", — сказала Алехина журналистам.

Предположительно, если ФСИН сочтет новое административное дело нарушением условий наказания по "санитарному делу", Алехиной могут заменить остаток срока реальным лишением свободы.

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