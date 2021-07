Участники массовой акции в Тбилиси требуют отставки правительства

Несколько тысяч участников протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси в воскресенье, 11 июля, требуют, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июля. Они объявили, что до тех пор не разойдутся.

Акция под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!" была организована после смерти оператора телекомпании "Пирвели" 37-летнего Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. В память о нем к парламенту принесли цветы и зажгли свечи. Участники акции считают, что правительство Гарибашвили виновно в попустительстве насилию в отношению журналистов.

❗️Tbilisi Now: thousands of 🇬🇪|ns demanding @GeorgianGovernm to resign after the death of @TvPirveli’s cameraman who was beaten by radicals on July 5 while covering #TbilisiPride21 events. pic.twitter.com/tO59jWjHek