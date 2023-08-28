Ученицам французских школ запретят носить абайю и другую традиционную мусульманскую одежду

Власти Франции запретят школьницам приходить в школу в абайе — традиционном для мусульманок длинном платье, покрывающем все тело. Об этом решении в воскресенье, 27 августа, объявил министр образования Габриэль Атталь.

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"Школа во Французской Республики построена на сильных ценностях, секуляризм — одна из них. […] Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников", — объяснил это решение министр в интервью телеканалу TF1.

Как отмечает Politico, вероятно, запрет не будет закреплен в виде закона — министерство образования ограничится должностными инструкциями, которые разошлют по французским школам.

Также издание напоминает, что французские власти еще в 2004 году запретили ношение в образовательных учреждениях религиозных символов: больших крестов, иудейских кип, исламских платков. Поскольку абайя — это полноценный предмет одежды, она находилась в серой зоне этого закона.

Дискуссии о светском характере французских школ продолжаются не первый год. Сторонники секулярного подхода настаивают, что религия, в том числе ислам, не должна вторгаться в общественное пространство. Их оппоненты утверждают, что из-за такого подхода религиозные меньшинства сталкиваются с дискриминацией.