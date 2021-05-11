Ученик устроил стрельбу в казанской школе, есть пострадавшие

Подросток пронес оружие в школу №175 в Казани, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации учебного заведения.

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"Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни", - сказал источник.

ТАСС собщает, стрелявший - подросток 17 лет. Он уже задержан. Число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до девяти. Среди погибших восемь детей и один учитель.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана, "на вызов [к школе] отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи Казани и медики республиканского центра медицины катастроф.

В прокуратуре Татарстана заявили, что проверяют сообщения СМИ о выстрелах в казанской школе. "На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", - сказал журналистам представитель надзорного ведомства.