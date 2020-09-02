Ученые доказали способность коронавируса передаваться по воздуху
Foto: DELFI.lt

В Китае пассажирка автобуса с коронавирусом заразила 24 человека. Это доказывает возможность передачи коронавируса не только через микрокапли, но и по воздуху, отмечают специалисты Университета штата Джорджия и китайских исследовательских центров. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

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В январе 2020 года, еще до введения мер по социальному дистанцированию, на востоке Китая группа из 128 буддистов отправилась в пятидесятиминутную поездку на двух автобусах. В одном из них оказалась пассажирка, которая была заражена коронавирусом, но еще не знала об этом. Никто из пассажиров не надевал масок.

Вскоре после поездки коронавирус был обнаружен у 24 пассажиров, которые ехали в одном автобусе с зараженной женщиной, а также еще у семи человек, которые контактировали с ней на церемонии в тот день.

Не играло роли, как далеко пассажиры находились от источника инфекции, — заразились даже люди, которые сидели в семи рядах от больной. Однако риск снижался, если пассажир находился у окна или двери.

Результаты исследования поддерживают данные о том, что коронавирус способен передаваться по воздуху, а не только через микрокапли, отмечают ученые. Тесное помещение с недостаточной вентиляцией сильно повышает риски заражения.

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Source

Gazeta.ru

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