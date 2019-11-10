Ученые думали, что древние люди не умели ловить мамонтов. Древние люди оказались умнее

В Мексике обнаружены скелеты как минимум 14 мамонтов. Такое иногда случается, но сейчас впервые стало ясно, что уже 15 тысяч лет назад люди устраивали ловушки для мамонтов.

В районе деревни Тультепек к северу от Мехико были найдены две такие ловушки, очевидно специально выкопанные и замаскированные ямы, в которые падали мамонты, после чего охотники их убивали.

Вполне возможно, что древние люди специально подгоняли мамонтов в сторону ловушек.

Открытие ловушек кардинально меняет наши представления о том, как доисторический человек охотился на этих огромных животных.

Мексиканские археологи говорят, что в этом районе может быть найдено еще больше ловушек для мамонтов.

До сих пор считалось, что люди охотились лишь на больных или раненых мамонтов, или когда животные сами попадали в естественные ловушки, такие как болотная трясина.

Но открытие на раскопках в Мексике указывает на то, что охота на мамонтов была организована куда сложнее.

Директор мексиканского Института антропологии и истории (INAH) Диего Прието Эрнандес говорит, что последнее открытие — поворотный момент в нашем понимании того, как древние люди взаимодействовали с огромными млекопитающими.

Каждая ловушка представляет собой яму глубиной в 1,7 метра и 25 метров в диаметре. Они были рассчитаны на то, что попавший туда мамонт не мог выбраться.

Первый скелет мамонта в районе Тультепек был обнаружен в 2016 году. Судя по состоянию костей, он был разделан на мясо людьми.

Согласно преобладавшим тогда научным представлениям, поскольку в той местности было болотистое озеро, люди просто дожидались, когда мамонт застрянет в грязи, и затем на него нападали.

Мамонты, как и родственные им слоны, предпочитают не отходить далеко от источников питьевой воды.

Некоторые ученые подозревали, что первобытные охотники загоняли добычу в опасное для нее место, но у этой теории не было подтверждения.

Сейчас, после обнаружения ям-ловушек, становится ясно, что человеческое общество в то время уже было организовано в достаточной степени для того, чтобы выкапывать глубокие ямы нужного размера с минимальными имеющимися инструментами, а также понимало поведение мамонта и умело им манипулировать.

15 тысяч лет в этой части Северной Америки в изобилии обитали так называемые колумбийские мамонты. Их скелеты относительно часто находят вблизи древних озер, откуда и пошла теория, что они просто увязали в болотистой местности.

Колумбийские мамонты были крупнее своих сородичей в Европе и Азии.