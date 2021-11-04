Ученые нашли антитело, способное противостоять разным коронавирусам

Ученые Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (UNC, США) выявили и протестировали антитело, которое ограничивает тяжесть инфекций, вызванных различными коронавирусами, в том числе вызывающим Covid-19, говорится в сообщении UNC.

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"Это антитело обладает потенциалом для лечения нынешней эпидемии, оно также может пригодиться для будущих вспышек, если или когда другие коронавирусы перейдут от своих естественных хозяев-животных к людям", — отмечает соавтор исследования доктор Бартон Хейнс.

Ученые выделили антитело, проанализировав кровь пациента, который был заражен оригинальным вирусом SARS-CoV-1, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в начале 2000-х годов, и от больного Covid-19.

Из 1700 антител, полученных от двух человек, исследователи обнаружили 50 антител, которые обладали способностью связываться как с вирусом SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2, вызывающим Covid-19.

Дальнейший анализ показал, что одно из этих перекрестно связывающих антител было особенно мощным — оно могло связываться со множеством коронавирусов животных в дополнение к двум патогенам, инфицирующим человека.

"Это антитело связывается с коронавирусом в месте, которое сохраняется при многочисленных мутациях и вариациях, в результате он может нейтрализовать широкий спектр коронавирусов", — отмечает Хейнс.

После выделения антитела исследователи протестировали его на мышах, чтобы определить, может ли оно эффективно блокировать или минимизировать возникающие инфекции.

В результате выяснилось, что оно делало и то, и другое. При введении до заражения антитело защищало мышей от развития атипичной пневмонии, Covid-19 и его вариантов, в том числе "дельты", и многих коронавирусов животных, которые потенциально могут вызвать пандемии у людей.

При введении после инфицирования антитело уменьшало тяжелые симптомы в легких по сравнению с животными, которых не лечили антителом.