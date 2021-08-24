Ученые нашли способное нейтрализовать основные штаммы Covid антитело

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили антитело, способное нейтрализовать различные варианты коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity, а также приводятся на сайте учебного заведения, сообщает портал РБК.

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Исследователи ввели в организм мышей рецептор-связывающий домен — белковый фрагмент, расположенный на шиповидных отростках "короны". Затем они выделили клетки, вырабатывающие антитела, получив 43 нейтрализующих белка. Во время опытов в чашке Петри ученые изучили способность этих антител бороться с вирусом SARS-CoV-2.

Девять из них, которые лучше всего справились с задачей, были вновь введены грызунам. Наиболее эффективными против SARS-CoV-2 оказались два нейтрализующих белка. Их ученые и протестировали против всех основных штаммов SARS-CoV-2 (альфа, бета, гамма, дельта, каппа и йота), а также других потенциально опасных вариантов. В конечном итоге одно антитело, SARS2-38, смогло нейтрализовать все штаммы.

Помимо всего, ученые выявили мутации SARS-CoV-2, которые могут помешать антителу SARS2-38 бороться с вирусом. Однако эти мутации встречаются лишь в 0,04% случаев.

Ранее американские ученые описали механизм взлома клетки коронавирусом. Они обнаружили, что рецептор гликан N343 может приводить рецептор — связывающий домен (RBD) S-белка в открытое положение, тем самым "раскрывая" шип вируса и заражая человека. Если же гликановые "ворота" заблокировать, то это предотвратит проникновение вируса в клетку.