Ученые назвали способствующие появлению новых штаммов COVID-19 факторы

Группа ученых из Австрийского института науки и технологий провели исследование, выяснив, что новые штаммы коронавирусной инфекции COVID-19 начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Работа опубликована в журнале Scientific Report, пишет портал РБК.

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Ученые построили эпидемиологическую модель, обнаружив, что риск появления мутаций Covid-19 зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. "Используя параметры, реалистично напоминающие передачу SARS-CoV-2, мы моделируем волновую картину пандемии и рассматриваем влияние скорости вакцинации и эффективности нефармацевтических мер вмешательства на вероятность появления резистентного штамма. Как и ожидалось, мы обнаружили, что высокая скорость вакцинации снижает вероятность появления резистентного штамма", — говорится в исследовании.

Ученые отметили, что людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. По их мнению, сейчас свободное перемещение людей несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации в странах, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Согласно подсчетам исследователей, чтобы победить пандемию необходимо вакцинировать большинство населения планеты (не менее 60%).

"Одна простая конкретная рекомендация — поддерживать низкий уровень передачи [вируса], даже если большая часть населения была вакцинирована, путем принятия неотложных немедикаментозных вмешательств (то есть строгого соблюдения социального дистанцирования) в течение разумного периода времени. <…> Осуществление нефармацевтических мер во время массовой вакцинации также может помочь снизить инфекционность, когда эффективность вакцин не идеальна", — говорят ученые.

Как считают исследователи, среди дополнительных факторов, которые могут сделать эти меры еще более эффективными, стоит отметить:

Усиленное и повсеместное тестирование;

Тщательное отслеживание контактов;

Высокий уровень вирусного секвенирования положительных случаев;

Ограничения на поездки.

"Наконец, хотя наша модель формально рассматривает только одну гомогенную популяцию, наши данные также предполагают, что задержки с вакцинацией в одних странах по сравнению с другими сделают глобальное появление вакцинорезистентного штамма более вероятным", — говорится в исследовании.

По словам ученых, без глобальной координации штаммы, устойчивые к вакцинам, могут быть побеждены в некоторых популяциях, но могут сохраниться в других. Таким образом, необходимо добиться общемировых усилий по вакцинации, чтобы снизить вероятность глобального распространения устойчивого штамма, заключили ученые.