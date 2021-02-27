Ученые назвали сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана

Международная группа исследователей из Германии, Финляндии, Эстонии и России пришла к выводу, что к 2055 году Северный Ледовитый океан из-за климатических изменений может перестать покрываться льдом в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам старшего научного сотрудника лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Станислава Мартьянова, ученым удалось смоделировать несколько сценариев влияния парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана.

"Согласно полученным расчетам на основе одной из использованных математических моделей, Северный Ледовитый океан к 2055 году достигнет свободного ото льда состояния в сентябре", — рассказал Мартьянов. По этому сценарию к концу столетия океан будет свободным ото льда уже на протяжении четырех месяцев в году — с июля по ноябрь.

Как пишет РБК, при расчетах исследователи учитывали комплекс факторов — снижение площади ледяного покрова, изменения температуры и солености воды. Мартьянов отметил, что раньше подобные исследования изменения климата были ограничены из-за несогласованности граничных условий. Международное сотрудничество позволило применить одну и ту же климатическую модель на разных регионах, после чего объединить данные.

Авторы работы также сообщили, что в соответствии с их расчетами во второй половине XXI века из-за роста уровня воды в Печорском море могут произойти несколько наводнений. А в районе Балтийского моря станут более частыми экстремально теплые зимы.

Ранее в феврале FT со ссылкой на два исследования сообщила, что антропогенное вмешательство привело к рекордному замедлению атлантического течения Гольфстрим, которое оказывает влияние на климат в Европе, Африке, обеих Америках и Арктике