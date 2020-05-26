Ученые обнаружили новый способ передачи коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Китайские ученые выявили еще один путь передачи коронавируса. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Emerging Infectious Diseases.

Исследование специалистов показало, что COVID-2019 передается не только воздушно-капельным и контактным путем. Они изучили отходы жизнедеятельности зараженных новой инфекцией и обнаружили высокое содержание живого SARS-CoV-2 в образцах кала.

По мнению ученых, результаты их исследования подтверждают возможность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем. Они предупредили, что необходимо учитывать этот путь передачи болезни.

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