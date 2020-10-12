Ученые объяснили влияние коронавируса на организм человека

Ученые Калифорнийского технологического университета выяснили, как коронавирус изменяет зараженные человеческие клетки. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Cell.

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Так, он нарушает синтез белков организма, влияя на три важных клеточных процесса.

Речь идет о блокировке созревания матричной РНК, осуществляющей перенос генетической информации из ядра клетки к синтезирующим белок рибосомам, самих рибосом и нарушении системы транспортировки белков за пределы клетки.

Как отмечается, эти изменения на дают нормально работать защитным системам клетки, после чего коронавирус начинает использовать ее для своего размножения.