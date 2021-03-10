Ученые: от ядерных испытаний Франции пострадали 110 тысяч человек
Foto: Vida Press

Ученые из Принстонского университета помогли журналистам-расследователям раскрыть масштабы последствий для здоровья, с которыми столкнулись жители Французской Полинезии в результате ядерных испытаний Франции. Отчет опубликован на сайте некоммерческой организации Disclose.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 1966 по 1996 год Франция тайно проводила ядерные испытания на полинезийских атоллах Муруроа и Фангатауфа, которые прекратила только после массовых протестов местных жителей. К этому моменту удалось провести почти 200 взрывов. В течение двух лет группа исследователей в области безопасности, специалистов по сбору данных и журналистов-расследователей собирала и анализировала рассекреченные документы — около 2000 страниц военных и правительственных данных. Также они опросили местных жителей, чтобы составить более полное представление о том, что происходило на атоллах. При помощи ученых удалось реконструировать наиболее масштабные испытания, смоделировать радиоактивные осадки и оценить их последствия.

"По нашим расчетам, от радиации пострадали около 110 тыс. человек, почти все население Полинезии на тот момент", — пишут авторы доклада.

Наибольшую опасность представляли испытания в 1971 и 1974 годах, которые привели к выбросу огромного количества радиоактивных частиц. Оседая в населенных пунктах, они спровоцировали рост онкозаболеваний. На момент проведения испытаний уже было известно, что радиоактивные частицы в воде, воздухе, на земле крайне опасны для здоровья. Однако чиновники не откладывали испытаний в случаях, когда прогноз погоды говорил о ветрах, дующих в сторону островов. В итоге ветра гнали в города облака опасных частиц, подрывая здоровье жителей.

Несмотря на нанесенный ущерб, на сегодняшний день лишь 454 полинезийца получили от французского правительства компенсацию за полученный вред. 80% заявлений отклонялись без объяснения причин. От испытаний пострадало не только коренное население. Согласно упоминаемой авторами отчета переписке в Министерстве обороны Франции, около 2000 из 6000 военных и гражданских, участвовавших в испытаниях, тоже либо столкнулись с раком, либо имели высокий риск пострадать от него. На основании новых данных десятки тысяч людей могут теперь требовать компенсации, отмечают авторы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

0

Source

Gazeta.ru

Tags

Франция ядерное оружие
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

От владельца

Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Slokas iela, Melluži, Jūrmala,
1 350 000€
Kalnupes iela, Mārupes nov.,
990 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Miera iela, Centrs, Rīga,
91 800€
Teika, Rīga,
45 990€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Ūnijas iela, Teika, Rīga,
135 000€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Ausekļa iela, Centrs, Rīga,
81 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€