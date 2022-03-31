Ученые открыли самую дальнюю и древнюю звезду — она почти ровесница вселенной
Foto: AFP/Scanpix

Почти 13 млрд световых лет — дистанция умопомрачительная даже для столь зоркого телескопа, как "Хаббл". Обычно на таком расстоянии его оптика способна разглядеть лишь крупные галактики, в каждой из которых миллионы звезд. И все же космической обсерватории НАСА удалось разглядеть на краю вселенной древнюю звезду Эрендел (Earendel) — благодаря физическому явлению, предсказанному теорией относительности.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Когда свет далекой звезды "натыкается" на своем пути на какой-то массивный (по космическим меркам) объект — например, нейтронную звезду или скопление галактик, — гравитационное поле, создаваемое этим объектом, искривляет пространство вокруг себя, меняя траекторию световых лучей, которые в результате идут в обход, получая при этом дополнительный импульс .

В науке этот феномен известен как "гравитационное линзирование", поскольку массивное тело выступает здесь в качестве линзы, усиливая световые лучи.

Обычно при помощи этого метода ученые открывают далекие галактики, но в данном случае повезло отдельно взятой звезде: ее свет лучи были усилены настолько, что попали в телескоп.

"Нам просто неслыханно повезло, — признался в интервью Би-би-си руководитель исследования, астрофизик из университета Джонса Хопкинса в Мэриленде Брайан Уэлч. — Если найти правильную точку, как в нашем случае, то увеличение получается тысячекратным".

Предыдущий рекорд удаленности принадлежал звезде под названием Икар. Ее тоже отыскал "Хаббл" — на расстоянии "всего" 9 млрд световых лет от Земли.

Эрендел находится значительно дальше, и мы наблюдаем звезду в то время времени, когда с момента Большого взрыва прошло каких-то 900 млн лет, и вселенная была во младенчестве.

Кстати, название звезды Эрендел (на самом деле официально она именуется совсем не так романтично — WHL0137-LS) никак не связано с волшебным королевством Эрендел из диснеевского мультфильма "Холодное сердце", а происходит от староанглийского слова, означавшего "утреннюю звезду". Да и на снимке "Хаббла" это скорее лишь тусклое пятно.

Другое дело, что в глазах открывших ее астрономов Эрендел выглядит совсем иначе. При этом они охотно признают, что им пока мало что известно об этой звезде. Они даже не могут с уверенностью сказать, какого она размера: понятно, что как минимум в 50 раз больше нашего Солнца, то есть одна из самых крупных из обнаруженных до сих пор звезд, но может статься, что на самом деле она значительно больше, раз в 500!

Не исключено также, что "Хаббл" засек так называемую бинарную звезду, то есть по сути две звезды, орбиты которых расположены близко друг от друга. Это весьма распространенное явление, но в таком случае одна из звезд должна быть существенно массивнее другой, и именно ее световой сигнал будет доминирующим.

Есть, правда, и альтернативное объяснение: Эрендел — на самом деле никакая не далекая звезда, свет от которой преломился и усилился, проходя мимом скопления галактик, а объект на переднем плане с похожим на звезду световым почерком, к примеру, коричневый карлик. Однако это маловероятно, поскольку за 5 лет наблюдений объект оставался статичным, в то время как расположенный намного ближе карлик должен был бы немного подвинуться в пространстве.

Одной из самых увлекательных загадок остается состав новой-старой звезды. У астрономов есть поводы предполагать, что Эрендел — одна из первичных звезд, образовавшихся из первозданного газа, возникшего в результате Большого взрыва.

Теория гласит, что первые звезды состояли лишь из водорода и гелия, однако это означало, что они быстро, в течение каких-то миллионов лет, выгорали, после чего происходил их коллапс. И лишь после того, как звезды "разжились" тяжелыми элементами, космическое пространство стало выглядеть таким, как мы привыкли.

Но если Эрендел — и в самом деле первичная звезда, то протянуть после Большого взрыва 900 млн лет она могла лишь в том случае, если образовалась из изолированного, неразбавленного облака газа — а это, хоть и возможно, все же очень маловероятно.

"Мы подозреваем, что Эрендел скорее всего немного обогатилась тяжелыми элементами, но не в такой степени, как окружающие нас сегодня звезды, — поясняет Уэлч. — Есть даже маленький шанс, что это так называемая звезда населения III [к гипотетическому населению III принято относить первое после Большого взрыва поколение тяжелых звезд, которые, опять же в теории, не дожили до наших времен]. Согласно некоторым теориям такие звезды все еще можно обнаружить на окраинах некоторых галактик".

Если астрономам и суждено найти такие звезды, то сделать это сможет уже преемник "Хаббла", космический телескоп "Джеймс Уэбб", запущенный в декабре прошлого года и имеющий на вооружении куда более продвинутое оборудование.

"Джеймс Уэбб" будет полностью готов к работе через пару месяцев, и Брайану Уэлчу с коллегами уже выделили время для работы с новой космической обсерваторией, чтобы повнимательнее приглядеться к Эрендел.

Кстати, и старичка "Хаббла" никто не собирается списывать со счетов. Хотя он и был запущен в уже далеком 1990 году и отчасти морально устарел, этот телескоп продолжает помогать ученым делать крупные открытия.

"Телескоп Хаббл чувствует себя отлично, — утверждает сотрудница НАСА доктор Дженнифер Вайсман. — Он мощный, у него высокая научная производительность, и мы надеемся, что в будущем "Хаббл" сделает еще много открытий. Ну и, разумеется, мы очень рады, что он будет работать параллельно с "Джеймсом Уэббом". Имея под рукой два этих телескопа, мы сможем узнать о вселенной намного больше, чем нам удавалось до сих пор".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно