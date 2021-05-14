Ученые призвали к повторному расследованию происхождения SARS-CoV-2
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Ведущие ученые - молекулярные биологи и иммунологи - выступили с призывом к ООН и Китаю организовать повторное расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2, пишет DW.

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В открытом письме, опубликованном в журнале Science, они подчеркнули необходимость уделить в ходе расследования одинаковое внимание гипотезам о его природном и лабораторном происхождении.

По мнению ученых, расследование, проведенное в Китае специалистами ВОЗ, не получило однозначных доказательств лабораторного или природного происхождения нового вируса. Причем первой гипотезе было уделено недостаточно внимания, заявили подписавшие письмо.

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 161 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 14 мая.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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