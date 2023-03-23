Ученые расшифровали ДНК Бетховена, но не смогли точно определить причину его смерти

Группе ученых из Кембриджского университета удалось расшифровать ДНК немецкого композитора Людвига ван Бетховена, однако они не смогли точно определить причину его преждевременной смерти.

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Группа исследователей во главе с Тристаном Беггом проанализировала пряди волос Бетховена, которые хранились в частных коллекциях (всего прядей было 8, но аутентичными были признаны лишь 5), и на основе генной секвенции пришла к выводу о том, какими заболеваниями страдал композитор.

Бетховен родился в Бонне в 1770 году и к 30 годам начал терять слух, а в возрасте 48 лет потерял его почти полностью. При этом он продолжал сочинять музыку, однако играть на фортепиано уже не мог.

Композитор скончался в Вене в 1827 году в возрасте 56 лет.

О причинах смерти композитора начали спорить практически сразу после его смерти, однако за два столетия прийти к однозначному выводу так и не удалось.

Не смогли это с полной уверенностью сделать и ученые из Кембриджа, однако они выяснили, что у Бетховена была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени (это усугублялось пристрастием к алкоголю), а в конце жизни он был инфицирован гепатитом В.

По словам Тристана Бегга, изучив записи композитора в последние 10 лет его жизни, ученые пришли к выводу, что Бетховен регулярно употреблял алкоголь, но объемы потребления оценить сложно.

"Хотя большинство его современников утверждает, что по стандартам Вены начала XIX века его потребление было умеренным, скорее всего, речь шла о дозах алкоголя, которые сегодня считаются вредными для печени", — сказал он.

"Если потребление алкоголя было значительным на протяжении длительного периода времени, то в совокупности с генетической предрасположенностью это могло стать причиной цирроза".

При этом генетический анализ образцов волос композитора не пролил свет на причины его прогрессирующей глухоты.

Ученые предполагают, что реальной причиной смерти могла стать совокупность факторов, и более точно это смогут отпределить дальнейшие исследования.