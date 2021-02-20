Ученые считают необходимым увеличить интервал между дозами вакцины Pfizer при вакцинации

Канадские исследователи Данута Сковронски и Гастон де Серре считают, что второй компонент вакцины от Covid-19 производства компании Pfizer следует вводить позже. Свою позицию они объяснили в статье, которую опубликовал "Медицинский журнал Новой Англии", сообщает "Интерфакс".

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Ученые отмечают, что эффективность первого компонента этой вакцины оценивается в 92,6%, поэтому ввод второго компонента с аналогичной степенью эффективности через месяц после первого даст малый результат.

В компании Pfizer, комментируя статью Сковронски и де Серре, отметили, что исследования альтернативных режимов дозирования вакцины пока продолжаются, а решение будет зависеть от органов здравоохранения.

"Мы в Pfizer полагаем, что для органов здравоохранения критически важно вести наблюдение за альтернативными расписаниями дозирования для того, чтобы убедиться, что вакцина обеспечивает максимально возможную защиту", - заявили представители компании.