Ученые в Австралии предложили отказаться от вакцины AstraZeneca

Австралийские ученые попросили правительство пересмотреть стратегию вакцинации от коронавируса, сообщила газета Financial Times. Они опасаются, что вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, недостаточно эффективна для формирования коллективного иммунитета.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ученые заявили, что Австралии нужно заказать дополнительные поставки вакцин, которые создали американские компании Pfizer и Moderna. По информации разработчиков, эти препараты показали эффективность более 90%, в то время как средняя эффективность вакцины AstraZeneca составила 70%.

"Пока мы не получим больше данных, которые покажут, что AstraZeneca так же хороша, как и другие вакцины, научный и медицинский риск, который вы берете на себя, заключается в том, что вы не добьетесь коллективного иммунитета. Политический же риск заключается в том, что вы получите хорошую вакцину для богатых и не такую хорошую — для бедных", — заявил президент Австралийской медицинской ассоциации Эндрю Миллер. Он предложил приостановить запланированное развертывание вакцины AstraZeneca и закупить более эффективные препараты.

Такое же мнение высказала другой австралийский ученый. "Формирование коллективного иммунитета действительно важно, поскольку именно он остановит распространение вируса и поможет нам вернуться к нормальной жизни. Проблема в том, что мы в значительной степени полагаемся на вакцину AstraZeneca и подавляющее большинство австралийцев будет привито именно ею. <…> Однако эффективность вакцины, [способной создать коллективный иммунитет], должна быть минимум 70% или 80%", — заявила эксперт общества по инфекционным заболеваниям, научный сотрудник университета им. Монаша Мишель Ананда-Раджа в эфире телеканала 9news.

В правительстве в ответ на заявления ученых отметили, что не планируют менять стратегию вакцинации населения. "Вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна", — заявил главный врач Австралии Пол Келли. По его словам, выбор властей состоит не в том, что "одно лучше другого". "В этом году [вакцина AstraZeneca] — это тот доступный вариант, который позволит обеспечить максимальное развертывание вакцины, чтобы спасти и защитить жизни", — заявил главный врач.

Австралия совершила предзаказы на три вакцины от коронавируса. Самый большой она разместила на препарат AstraZeneca — 53 млн доз. Кроме того, Канберра договорилась о поставке 51 млн доз вакцины, разработанной американской компанией Novavax, и 10 млн доз вакцины Pfizer. Ожидается, что австралийский регулятор одобрит использование препарата AstraZeneca уже в феврале, сообщил Келли.