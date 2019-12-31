Ученые воссоздали облик девушки из каменного века по жвачке

Ученым удалось благодаря жвачке на смоле расшифровать ДНК и воссоздать облик девушки, проживавшей на территории Дании 5,7 тысячи лет назад. Об этом сообщает Nature Communications.

Специалистам удалось извлечь генетический материал (слюну) из смолы, которую обитатели острова Лолланн использовали как жвачку, и раскрыть полный геном древнего человека и изучить микробиом полости рта.

В ходе исследования выяснилось, что ДНК принадлежит женщине, похожей на охотников-собирателей Европейского материка. Предполагается, что у нее были темная кожа и волосы, но голубые глаза.

"Этот фенотип был широко распространен в мезолитической Европе (13-5 тысяч лет назад), светлая кожа в европейских популяциях проявилась в более поздний период", — рассказали авторы проекта.

У древней жительницы также обнаружили вирус Эпштейна-Барра и пневмонию, а также у нее была непереносимость к лактозе и заболевание десен.