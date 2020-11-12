Ученые выделили семь групп симптомов Covid-19

Ученые выявили важные биомаркеры у переболевших Covid-19 и установили семь групп симптомов коронавирусной инфекции. Это может помочь в лечении болезни и дальнейших разработках вакцины.

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Температура, сухой кашель, головная боль, потеря вкуса и обоняния — перечень симптомов коронавирусной инфекции постоянно растет. Исследователи Венского медицинского университета решили упорядочить этот список и выделили семь форм, которые может принимать заболевание Covid-19.

В работе, опубликованной в научном журнале Allergy, исследователи во главе с иммунологом Уинфридом Пиклем и аллергологом Рудольфом Валентой пишут, что болезнь оставляет значительный след в иммунной системе человека, даже спустя десять недель после заражения. Это открытие может сыграть важную роль в лечении пациентов и в дальнейшей разработке потенциальных вакцин.

Семь форм Covid-19

В рамках исследования ученые опросили 109 выздоравливающих и 98 здоровых людей из контрольной группы и исследовали их кровь. Согласно полученным данным, некоторые симптомы Covid-19 связаны между собой и образуют несколько групп:

Гриппоподобные симптомы (лихорадка, озноб, слабость и кашель).

Симптомы, схожие с обычной простудой (насморк, чихание, першение в горле и заложенность носа).

Боли в суставах и мышцах.

Воспаление глаз и слизистых оболочек.

Проблемы с легкими, включая пневмонию и одышку.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая диарею, тошноту и головную боль.

Потеря обоняния и вкусовых ощущений и другие симптомы.

"Что касается последней группы, то мы обнаружили, что потеря обоняния и вкуса проявляется в основном у людей с "молодой иммунной системой", — сказал в интервью DW руководитель исследования иммунолог Уинфрид Пикль. Он добавил, что понятие "молодая иммунная система" имеет отношение не к возрасту пациента, а к количеству особых защитных клеток — T-лимфоцитов, которые недавно эмигрировали из вилочковой железы.

"Это означает, что мы смогли четко разграничить системные формы первичного заболевания Covid-19, например, группы 1 и 3, от органоспецифических форм, например, групп 6 и 7", — сказал Пикль. При этом, по его словам, различные группы симптомов могут пересекаться. Однако исследование позволило установить взаимосвязь между отдельными группами симптомов и специфическими параметрами иммунной системы. Например, течение заболевания Covid-19 с высокой температурой коррелирует с иммунологической памятью организма, за которую отвечают T- и B-лимфоциты, и может указывать на сравнительно продолжительный период иммунности. Потеря вкуса и обоняния, в свою очередь, ассоциируется с более высоким уровнем T-лимфоцитов.

"Отпечаток" Covid-19 в крови

Используя анализы крови, исследователи установили несколько важных маркеров COVID-19. Они обнаружили, что болезнь оставляет после себя значительные изменения в иммунной системе человека — своего рода "отпечатки пальцев". Как показало исследование, количество гранулоцитов, которые обычно отвечают в иммунной системе за борьбу с бактериальными патогенами, у зараженных Covid-19 было значительно снижено. "Это было удивительно и совершенно ново", — поделился с DW Пикль.

По его словам, Т-лимфоциты, отвечающие за усиление иммунного ответа и уничтожение зараженных клеток, остаются активными даже после выздоровления пациентов. "Это указывает на то, что иммунная система все еще интенсивно борется с болезнью, даже спустя несколько недель после первого заражения", — сказал ученый. Он добавил, что это может быть одной из причин, по которой многие переболевшие Covid-19 могут чувствовать слабость на протяжении долгого времени после выздоровления.

В то же время исследователи обнаружили, что количество регуляторных Т-лимфоцитов — клеток, контролирующих силу и продолжительность иммунного ответа, — у выздоравливающих резко сокращается. По словам Пикля, это опасная комбинация, которая может привести к возникновению аутоиммунных заболеваний.

Чем выше температура, тем крепче иммунитет

Кроме того, в крови выздоравливающих может наблюдаться повышенное количество иммунных клеток, производящих антитела. По словам Пикля, чем выше была температура заболевшего при легком течении болезни, тем крепче иммунитет, выработавшийся против вируса.

По словам ученых, исследование показало, что при защите организма от Covid-19 иммунная система человека "удваивается" за счет комбинированного действия иммунных клеток и антител. Клетки также могут "запоминать" определенные "движения" вируса и отвечать на них. Следующим шагом, по мнению ученых, должно стать практическое применение этих открытий в лечении заразившихся и разработке потенциальных вакцин от Covid-19.