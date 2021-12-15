Ученые выявили недостаточность защиты вакцин от Pfizer и Sinovac от "Омикрона"

Вакцины от компаний Pfizer и Sinovac не приводят к выработке достаточного количества антител, чтобы защитить от нового штамма коронавируса Covid-19 "Омикрон". Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на исследование Гонконгского университета.

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"Штамм "Омикрон" смог уменьшить эффективность двух доз вакцины от Covid-19, в частности вакцины CoronaVac. Следовательно, люди, получившие вакцину, или даже те, кто переболел Covid-19, могут иметь более высоких риск повторного заражения", — заявили ученые по итогам исследования.

Ни у одного из 25 людей, которые получили обе дозы вакцины CoronaVac компании Sinovac, не было зафиксировано поддающегося обнаружению уровня антител, необходимых для борьбы с вирусом.

Среди людей, получивших две дозы вакцины Pfizer, всего у пяти из 25 человек были выявлены поддающееся обнаружению уровни антител. Однако они были в 35-40 раз меньше, чем в случае с оригинальным штаммом коронавируса и "значительно" меньше, чем при штаммах "бета" и "дельта".

Согласно результатам исследования, третьи — бустерные — дозы обеих вакцин могут быть необходимы, чтобы увеличить защиту, но для подтверждения этого вывода потребуется дальнейшее изучение вопроса.

Также группа ученых, проводившая исследование, заявила, что необходимо произвести новое поколение вакцин.