Ученые заявили о возможном развитии новой болезни из-за Covid-19

Группа ученых из британских образовательных учреждений провела исследование, которое установило риск развития нового заболевания из-за нового типа коронавируса Covid-19. Работа была опубликована в New England Journal of Medicine.

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Ученые привели статистику, согласно которой наличие диабета у пациента усугубляет течение коронавируса. При этом Covid-19 повышает риск развития диабета у тех людей, которые раньше его не имели.

Согласно исследованию, отвечающий за проникновение коронавируса в клетки белок ACE-2 влияет на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.

Исследователи добавили, что вопрос о том, является ли диабет спровоцированным коронавирусом новым заболеванием, находится в стадии изучения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.