Ученый: в Литве началась четвертая волна коронавируса

Ученый Вайдотас Землис-Балявичюс в передаче "Утро на Delfi" сказал, что хороших новостей на фронте пандемии нет - растет число новых случаев, увеличивается количество "красных" муниципалитетов, ускорение пандемии составляет 100%. Однако он заметил, что надо привыкать к новой "нормальности".

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"Пандемия у нас набирает обороты, четвертая волна. У нас тот же рост заболеваний штаммом "дельта", что и в других странах. (...) К сожалению, никаких хороших новостей нет. Посмотрим, когда рост остановится. Если будет наблюдаться рост, надо будет решать, что предпринимать", – сказал ученый.

"Если рост будет 70%, то к концу лета можно говорить о 3000 случаях в день. Это только сценарий – простые арифметические подсчеты с геометрической прогрессией, все зависит от того, сколько этот рост будет длиться. Он наблюдается во всех муниципалитетах", – сказал Землис-Балявичюс.

"Сейчас такой вопрос – надо ли нам менять представление о том, какое количество случаев считать большим. Во время первой волны много было 50, после второй - 150 казались "зеленой" зоной, сейчас эти 200 в день - возможно, новая "нормальность". Благодаря вакцинации людей старшего возраста сейчас болеют те, кто моложе, может, больницы будут меньше заполняться, молодежь легче переносит болезнь. (…) Может, такие данные будут нормальными", – задался вопросом собеседник. Однако он напомнил, что, по данным Департамента статистики, 90% больных не привиты. Это значит, что надо расширять круг вакцинируемых и не общаться с непривитыми. Землис-Балявичюс напомнил, что в прошлом году до показателя 3000 больных в день Литва шла с сентября до декабря. "Но при таком росте, как сейчас, до 4000 случаев в день мы дойдем в течение месяца-двух. У нас меньше времени на подготовку, и это плохо", – сказал он.

Он высказал сожаление в связи с тем, что люди начинают думать о вакцинации только тогда, когда ситуация снова обостряется. "Чтобы защититься от того, что есть сейчас, надо было прививаться месяц назад. Но все равно хорошо, ведь единственный путь - массовый иммунитет", – заметил ученый.